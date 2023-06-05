Haberler Magazin Videoları Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı

Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı

Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı
05.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:14

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Tamer Karadağlı'dan 'ihanetin bedelini ödedim' itirafı! 5 yıllık eşi Arzu Balkan 'tek gecelik olduğu için affettim' dedikten sonra yine aldatılmıştı... Çocuklar Duymasın dizisiyle evlerimize konuk olan Tamer Karadağlı, geçmişte eşini aldattığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Arzu Balkan'ın açıklamaları ise ortalığı sallamıştı! İhanet ettiği eşi Arzu Balkan ile boşanan Tamer Karadağlı yaşanan ayrılık süreci hakkında konuştu. Tamer Karadağlı eski eşi Arzu Balkan ve biten evliliği hakkında bakın neler söyledi.

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