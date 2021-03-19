Survivor'da hamilelik skandalı! Acun Ilıcalı bile böylesini görmedi

TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme haftasına sayılı günler kala heyecan dorukta. Acun Ilıcalı'nın birleşme haftası hakkında verdiği bilgilere göre Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya yarışmacıları da birleşme haftasında yer bulacak. İzleyiciler Survivor'ın birleşme haftasını merakla bekleyedursun ortaya çıkan hamilelik skandalı duyanların ağzını açık bıraktı. Öyle ki doktor Survivor yarışmacısının hamile olduğundan şüphelendi ve test istedi. İşte skandalın detayları...

Survivor'da hamilelik skandalı doktor apar topar test istedi! Yarışmacılar sevgilisi çıktı Acun Ilıcalı bile böylesini görmedi... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın kırılma noktalarından biri olan birleşme partisine sayılı günler kala heyecan dorukta. Birleşme partisi Survivor Yunanistan, Survivor Romanya yarışmacılarıyla ortak düzenlenecek. Ancak Survivor Yunanistan'dan akıllara durgunluk veren haberler gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri daha. Yarışmadaki hamilelik skandalı gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor malumunuz. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.

Survivor Yunanistan'da ünlüler ve savaşçılar da şampiyonluk adına çetin bir mücadele veriyor. Zira onlar da birleşme partisinde olacak.

İşte skandal haber de Survivor Yunanistan'dan geldi. 'Hamilelik' testi olayı sosyal medyayda damgasını vurdu.

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis adlı iki yarışmacının eski sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. Onların bu bağları izleyicileri ekran başına çekiyordu.

Sakis ve Marialena'nın yarışmadaki ilk karlışması ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Marialena sürekli bununla anılırken şimdi de hamilelik olayı damgasını vurdu.

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis, Survivor'a gelmeden yollarını ayırmış. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Marialena'nın yüzü gözü şişmeye başlayınca doktor hamilelik testi istedi.

Bu yapılan hamilelik testi zaten izleyiciyi şaşırtırken, test sonucunun açıklanması sırasında verdiği tepki daha büyük bir olay yarattı.

Hamilelik testi negatif çıkan yarışmacı mutluluğunu fotoğraftaki gibi yaşarken birlikte olduğu erkek yarışmacı da mutluluğunu gizleyemedi.