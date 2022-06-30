Survivor'a veda eden Batuhan Karacakaya’dan ilk paylaşım!

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi bakın kim! Survivor yarı finali dün akşam gerçekleşti. Son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel büyük final öncesi İstanbul'a geldi. Yapılan yarı finalde Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu duyurdu. Survivor hayallerine veda eden Batuhan Karacakaya ise kısa sürede gündem oldu. Başrollerinde Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle adını küçük yaşlarda geniş kitlelere duyuran Karacakaya'dan eleme sonrası ilk paylaşım da geldi. Kardeşiyle kamera karşısına geçen Karacakaya'nın paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. Bakın Batuhan Karacakaya'nın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi kimmiş...