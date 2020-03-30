Survivor son bölümünde büyük kavga: Küfürler havada uçuştu! Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a uyarı 30.03.2020 13:38

Son dakika... Survivor 2020 yarışmasında Barış ile Sercan Yıldırım arasında kavga çıktı. Takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı için kendi tercihiyle Gönüllüler takımına geçen Barış, oyun esnasında eski takım arkadaşı Sercan ile tartıştı. Sercan Yıldırım kavga esnasında Barış'a küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ın Barış'a "Seninle daha işim bitmedi" diye bağırması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Konseyde konuşan Ilıcalı, Sercan'ı uyararak, "Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" dedi.





Survivor 2020 dün akşam 31. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meryem'in sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye etmesinin ardından kendi isteğiyle Gönüllüler takımına geçen Barış ile eski takım arkadaşı Sercan arasında kavga çıktı.





Yarışmanın son bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda da karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı.









Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Barış'a oyun kaybeden Sercan çılgına döndü. Sinirlenen Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın kaynağını bilmediğini söyledi.







ACUN'DAN SERCAN'A UYARI

Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi.

Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.





SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.