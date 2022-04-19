RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Mert Öcal'dan çileden çıktı 'Terbiyesiz şeytan' Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

Survivor Mert Öcal'dan çileden çıktı 'Terbiyesiz şeytan' Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı
19.04.2022 16:01

OTOMATİK OYNAT

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor. Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya desteğini sık sık gösterirken önceki gün Sude Burcu hakkında yorum yapan Survivor Panorama masasını yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...

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