Survivor Mert Öcal'dan çileden çıktı 'müsvedde terbiyesiz şeytan' Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor. Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya desteğini sık sık gösterirken önceki gün Sude Burcu hakkında yorum yapan Survivor Panorama masasını yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...
19.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:01
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.