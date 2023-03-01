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Survivor Berna Keklikler'den bikinili paylaşım! Bikinili pozuna tepkiler çığ gibi yağdı

Survivor Berna Keklikler'den bikinili paylaşım! Bikinili pozuna tepkiler çığ gibi yağdı
01.03.2023 21:09

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bikinili bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Berna Keklikler'in tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bikinili poz paylaşmasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sırası mı bu paylaşımın" derken başka biri "'Ne çabuk normalleştin' demeden edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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