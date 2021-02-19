Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Yapmadığı şey kalmamış Ayşe Yüksel meğer Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'la...

Survivor 2021'in kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 21 yaşındaki yarışmacısı Ayşe Yüksel. Yarışma başından bu yana gönüllüler takımını sırtlayan isimlerden biri olan Ayşe Yüksel diğer bir yandan başta Reşat ve Poyraz olmak üzere girdiği tartışmalarla dikkatleri çekiyor. Son olarak 'takımı sattın' kavgasına girişen Ayşe Yüksel adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Ayşe Yüksel'i Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında bir sosyal medya fenomeni. Güzel sesiyle bilinen Ayşe Yüksel'in TikTok videoları ortaya çıktı. Ancak herkesi şaşırtan bambaşka bir detay var. O da Yasin Obuz gerçeği. Eski Survivor ve Masterchef yarışmacısı olan Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel gerçeği sizi çok şaşırtacak.