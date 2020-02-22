Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın kuzeni Babil'in oyuncusu çıktı! İşte Barış'ın kendisinden de ünlü olan kuzeni |Video 22.02.2020 17:13

Survivor 2020 hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabeti izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her iki takımdan bazı isimler öne çıkıyor. Onlardan biri Barış Murat Yağcı. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken 1991 İzmir doğumlu Barış Murat Yağcı bir dönem profesyonel basketbol oynadı ama oyunculuk kariyeri onun tanınmasını sağladı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın Babil dizisinde rol alan ünlü yıldız ile akraba olduklarını biliyor muydunuz? İşte Barış Murat Yağcı'nın Babil dizisinde oynayan ünlü kuzeni...

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın kuzeninin şu sıralar Babil dizisinde rol alan Birce Akalay olduğunu biliyor muydunuz? Barış Murat Yağcı şu sözlerle açıklıyor:

"BİZ AYNI YATAKTA YATARDIK"

"Biz aynı yatakta yatardık. Ben hayatımda ilk kez başrol oldum ve sektörü yeni anladım. Başrol yoğunluğundan dolayı ailesine vakit ayıramamış olabilir. İki kez boşandı, özel hayatında sıkıntılar olabilir. Şuradan çıkıp gelse sarılırım. Son halini beğenmedim, normal bir psikoloji olduğunu düşünmüyorum."