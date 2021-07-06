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Sunucu Esra Erol’dan tatil pozları

Sunucu Esra Erol’dan tatil pozları
06.07.2021 19:40
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Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte soluğu tatilde aldı. Sunuculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Erol, tatilden karelerini Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Erol, eşi Ali Özbir ile havuz başında verdiği bir pozu ve çektiği selfieyi art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un çektiği selfiede makyajsız hali tam not alırken paylaşımları adeta sosyal medyayı salladı. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un tatil pozları…


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