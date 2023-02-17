Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Hatay'daki bir binada enkaz altında kalarak yaşam mücadelesi veren Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Duymaz'ın durumuyla ilgili ablası Semiha Duymaz, Dilan Polat ve CZN Burak gibi isimler bilgi vermişti.

ABLASINDAN AÇIKLAMA



Duymaz'ın durumu hakkında sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan CZN Burak, Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz ile birlikte bir video çekmişti. Duymaz, "Asılsız haberlere inanmayın. Biz umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panik oluyorum" demişti.



Gülben Ergen ise Twitter hesabından "Taha'nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş'tan Hatay'a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" demişti.

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Duymaz için bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileri ile yaptığı soru-cevap videosu sosyal medyada bir kez daha gündem olmuştu.



Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" cevabını verdi.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?



Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.



Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU

Duymaz'ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.