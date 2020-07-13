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Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

Songül Karlı bikinili yakalandı! 46 yaşındaki Songül Karlı, estetik operasyonları ile adından sıkça söz ettirirken, bu kez de frikik ile gündeme geldi. Normalleşmenin başlamasıyla tatile çıkan Songül Karlı, Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. İskeleden denize girerken görüntülenen Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı'nın bikini kazası kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. İşte frikik veren Songül Karlı'nın bikinili hali ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden renkli kareler...

13.07.2020 11:12 - Son Güncelleme: 13.07.2020 11:46
Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

Songül Karlı bikini kazası ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Normalleşme süreci ile soluğu Alaçatı'da alan Songül Karlı, Instagram'dan tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Arkadaşlarıyla beraber otelin restoranında sohbet eden şarkıcı, ilerleyen saatlerde de iskeleden denize girdi.

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Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

46 yaşındaki Karlı, sarı pareosunu çıkararak denize girdi ancak kendisini çeken gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Bikinisinin kaydığını anlamayan Songül Karlı, frikik verdiğini anlamadı ve bir süre o şekilde dolaştı. İşte Songül Karlı'nın bikinisi ile frikik verdiği anlar ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

BERGÜZAR KOREL

Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü: Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...

İki çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel son paylaşımıyla yine fazla kilolarına göndermede bulundu. Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı oyuncu Beyza Şekerci ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.

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