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Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti
12.04.2021 09:57
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Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Geçtiğimiz günlerde 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü Mehmet Ali Erbil. Yakın arkadaşı Songül Karlı, Erbil'i evinde ziyaret etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen ikiliden Songül Karlı'nın Instagram'da video çekerken kullandığı filtre Mehmet Ali Erbil'in de yüzünde etkili olunca sosyal medyada 'bir an Kuşum Aydın oldu' yorumları havada uçuştu. Günden güne sağlığına kavuşan Erbil'in neşesinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı. İşte frikik, estetik derken son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı ve Mehmet Ali Erbil'in çok konuşulan buluşmasından ortaya çıkan görüntüler...


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