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Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Geçtiğimiz günlerde 'Tam yürüyemiyorum ben de Instagram'dan yürümeye başladım' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü Mehmet Ali Erbil. Yakın arkadaşı Songül Karlı, Erbil'i evinde ziyaret etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen ikiliden Songül Karlı'nın Instagram'da video çekerken kullandığı filtre Mehmet Ali Erbil'in de yüzünde etkili olunca sosyal medyada 'bir an Kuşum Aydın oldu' yorumları havada uçuştu. Günden güne sağlığına kavuşan Erbil'in neşesinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı. İşte frikik, estetik derken son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı ve Mehmet Ali Erbil'in çok konuşulan buluşmasından ortaya çıkan görüntüler...

12.04.2021 11:01 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:22
Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen Erbil'in keyfi pek yerinde.

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Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'i evinde ziyaret etti. Sosyal medyadan o anların videosunu paylaşan Songül Karlı'ya yorum ve beğeni yağarken, Erbil ise dillere düştü.

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

İşte Songül Karlı'nın filtresi ile Mehmet Ali Erbil'in geçirdiği değişim...

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle rutin kontrolü için gittiği hastane odasından kolunda serumla geçtiğimiz günlerde takipçilerinin karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil,son olarak canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. 64 yaşındaki sanatçının röportajından satır başları şöyle:

Songül Karlı filtresi Mehmet Ali Erbil'i dillere düşürdü! Erbil'i evinde ziyaret eden Songül 'bir an Kuşum Aydın oldu' dedirtti

"Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı. Şimdi kalktık yataktan, bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık."