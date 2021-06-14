Songül Karlı ‘Başladık hocamla’ dedi, spor yaptığı anları paylaştı! 47 yaşındaki Songül iç çamaşırsız spor pozlarının ardından şimdi de hocasının koçluğunda spor yaparken paylaştığı görüntülerle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Geçtiğimiz yaza bikinili frikik görüntüleri ve iç çamaşırsız pozlarıyla adını kazıyan Songül Karlı, o dönem oğlu Efe Furkan'dan da tepki almıştı. Hakkında yapılan eleştirilere, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt veren Songül Karlı'nın yeni pozlarına sosyal medyada 'yaşlandıkça güzelleşiyorsun', 'frikikten ofsayta düştü' şeklinde yorumlar yapıldı.