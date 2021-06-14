Şok görüntü! Survivor Aleyna'nın sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı! Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Özellikle bir dönem yakın arkadaş olduğu Ayşe Yüksel ile kavgasıyla ve Batuhan Karacakaya'yla yakınlaşmasıyla ön plana çıkan Aleyna Kalaycıoğlu son olarak annesi ve Acun Ilıcalı arasındaki gerginlikle çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şimdi de şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü şarkıcıymış. İşte detaylar...