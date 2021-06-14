Haberler Video Magazin Videoları Şok görüntü! Survivor Aleyna'nın sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı! Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

Şok görüntü! Survivor Aleyna'nın sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı! Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

Şok görüntü! Survivor Aleyna'nın sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı! Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...
14.06.2021 17:49
Ana Sayfa 00:48
Esra Bilgiç tatilden...
Ana Sayfa 02:12
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la...
Ana Sayfa 02:47
Saniyeler sonrası dehşet! Yan...
Ana Sayfa 00:38
Esra Dermancıoğlu mini...
Ana Sayfa 00:58
Başkan Erdoğan Boris Johnson...
Ana Sayfa 09:42
Türkiye'nin NATO içindeki...
Ana Sayfa 20:36
Muhalefet neden yatırımcıları...
Ana Sayfa 00:28
Yönetmen Sinan Çetin uluorta...
Ana Sayfa 00:48
Emre ve Yağmur'un boşanma...
Ana Sayfa 01:18
İzmir'de Kahverengi Alg...
Ana Sayfa 01:54
Konut satışında yükseliş...
Ana Sayfa 03:02
Gece yarısı feci son!...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Özellikle bir dönem yakın arkadaş olduğu Ayşe Yüksel ile kavgasıyla ve Batuhan Karacakaya'yla yakınlaşmasıyla ön plana çıkan Aleyna Kalaycıoğlu son olarak annesi ve Acun Ilıcalı arasındaki gerginlikle çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şimdi de şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü şarkıcıymış. İşte detaylar...


Magazin Videoları