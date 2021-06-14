Hepsi grubundan Cemre Kemer karnı burnunda görüntülendi! ‘’Doğuma 1,5 ay kaldı’’ Bir döneme damga vuran ve takip eden yıllarda dağılan Hepsi grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü Kemer, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Karnı burnunda objektiflere yansıyan ünlü isim, kendisini görüntüleyen basın mensuplarla ayaküstü sohbet etti. Bebeğine bakıcı tutup tutmayacağı yönündeki soruları cevaplayan Kemer'in son hali dikkat çekti.