RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Yılın çifti ayrıldı! Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı kısa sürdü

SON DAKİKA: Yılın çifti ayrıldı! Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı kısa sürdü
04.05.2021 18:09
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Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrıldı! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü. Şubat ayından bu yana aşk yaşan oyuncu çiftten kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılık haberi magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bakım Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilk hamlesi ne oldu...


Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü.

Şubat ayından bu yana aşk yaşan oyuncu çiftten kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, ilişkilerini sonlandırdı.

Birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları öne sürülen ikiliden Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası arkadaşlarıyla birlikte detoks kampına gitti.

Uraz Kaygılaroğlu ise Melis İşiten ile yaptığı evlilikten olan minik kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.

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