Haberler Video Magazin Videoları Son dakika: Ünlü tasarımcıdan şoke eden haber: Aslı Yılmaztürk Ula'da ölü bulundu | Aslı Yılmaztürk kimdir?

Son dakika: Ünlü tasarımcıdan şoke eden haber: Aslı Yılmaztürk Ula'da ölü bulundu | Aslı Yılmaztürk kimdir?

Son dakika: Ünlü tasarımcıdan şoke eden haber: Aslı Yılmaztürk Ula'da ölü bulundu | Aslı Yılmaztürk kimdir?
06.03.2021 06:15
Ana Sayfa 00:26
Uraz Kaygılaroğlu Berrak...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 62. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 04:16
Başkan Erdoğan Almanya...
Ana Sayfa 01:58
Oğlunun cansız bedeni sudan...
Ana Sayfa 03:12
Organ nakli gerçekleşen Hakan...
Ana Sayfa 02:27
Helikopter neden düştü? Hava...
Ana Sayfa 02:35
'Domuz bağı' cinayetinde...
Ana Sayfa 00:27
Gustavo’nun sakatlığı pahalıya...
Ana Sayfa 02:42
Yerli ve milli helikopter...
Ana Sayfa 00:14
Evinde bıçaklı saldırıya...
Ana Sayfa 14:42
Müge Anlı'da Sıla Uysal'ın...
Ana Sayfa 00:37
Yüsra Geyik ve kardeşi...

Gelen son dakika haberine göre, Moda dünyasının yakından takip ettiği ve çalışmaları ile takdir edilen tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten herkesi şoke eden bir haber geldi. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evinde ölü bulundu. Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni olarak mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlendiği ifade edildi. Peki Aslı Yılmaztürk kimdir?


Moda dünyasının yakından takip ettiği ve çalışmaları ile takdir edilen tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten herkesi şoke eden bir haber geldi. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evinde ölü bulundu.

ASLI YILMAZTÜRK TATİL İÇİN GİTMİŞTİ


Olay, saat 23.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi.

Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Aslı Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aslı Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ASLI YILMAZTÜRK'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU


Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ASLI YILMAZTÜRK'ÜN ÖLÜM NEDENİ GAZ SIZINTISI
Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslı Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?
Artxdesign Kurucusu Aslı Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu belirten Yılmaztürk, bu mesleğe yönelmesinde okuduğu Robert lisesinin etkisinin yüksek olduğunu ifade etmişti. Üniversitede ekonomi bölümünü kazanan Yılmaztürk, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümü geçiş yaptı. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Magazin Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ