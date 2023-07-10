Solmaz Çiros denizde şov yaptı! Takla attığı anlar sosyal medyayı salladı: ''Takla güvercini''

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, uzun bir süre önce ekranlara veda etti. Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Bir dönem aldığı kilolarla da gündeme gelen ünlü isim, son zamanlarda formda haliyle dikkat çekti. Ancak Çiros'un son yayınladığı görüntüler "Hani zayıflamıştı" dedirtti. Siyah mayosuyla denizde ters takla atan Çiros'u görenler gözlerine inanamadı. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...