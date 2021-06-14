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Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Özellikle bir dönem yakın arkadaş olduğu Ayşe Yüksel ile kavgasıyla ve Batuhan Karacakaya'yla yakınlaşmasıyla ön plana çıkan Aleyna Kalaycıoğlu son olarak annesi ve Acun Ilıcalı arasındaki gerginlikle çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şimdi de şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü şarkıcıymış. İşte detaylar...

14.06.2021 16:27 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:49
Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

Ayşe Yüksel'in ailesinin engelli Cansu'ya hakaret ettiğini ve Acun Ilıcalı'nın Aleyna'ya sahip çıkmadığını söyleyen Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan çekilmesini istemişti.

Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

Acun Ilıcalı'nın da sabrını taşıran bu olaylar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu merak ediliyor. Ortaya da öyle görüntüler çıktı ki şaşıp kalmamak imkansız.

Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

Survivor'ın olaylı kadını Aleyna Kalaycıoğlu güzel sesiyle de biliniyor. Birleşme partisindeki ses yarışmasını da açık ara farkla kazanarak, yeteneğini bir kez daha sergilemiş oldu.

Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

ESKİ SEVGİLİSİ ÜNLÜ ÇIKTI

Survivor'ın başarılı yarışmacısı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.