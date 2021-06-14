Survivor Aleyna'nın sevgilisi çıka çıka o ünlü şarkıcı çıktı görüntüler şok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle diz dize göz göze...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyor. Özellikle bir dönem yakın arkadaş olduğu Ayşe Yüksel ile kavgasıyla ve Batuhan Karacakaya'yla yakınlaşmasıyla ön plana çıkan Aleyna Kalaycıoğlu son olarak annesi ve Acun Ilıcalı arasındaki gerginlikle çok konuşulmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şimdi de şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi meğer o ünlü şarkıcıymış. İşte detaylar...

14.06.2021 16:27 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





