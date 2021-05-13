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''Sıraya girdiler'' Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı!

''Sıraya girdiler'' Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı!
13.05.2021 13:32
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Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya el öpme sırasına giren Petek Dinçöz Ramazan Bayram'ı paylaşımı ile dikkat çekti. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ailece kutladıkları bayram sabahından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz Instagram videosuna, "El öpmeyi öğrendi bide soruyo ne kadar bu para baba ? Dondurma alabilir miymiş... Bekleme yapma hadi oğlum annende sıra. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte sağlıklı huzurlu mutlu..." notunu düştü. İşte Petek Dinçöz'ün eşi ve oğlundan gelen bayram paylaşımı...


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