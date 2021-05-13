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Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya el öpme sırasına giren Petek Dinçöz Ramazan Bayram'ı paylaşımı ile dikkat çekti. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ailece kutladıkları bayram sabahından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz Instagram videosuna, "El öpmeyi öğrendi bide soruyo ne kadar bu para baba ? Dondurma alabilir miymiş... Bekleme yapma hadi oğlum annende sıra. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte sağlıklı huzurlu mutlu..." notunu düştü. İşte Petek Dinçöz'ün eşi ve oğlundan gelen bayram paylaşımı...

13.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 13.05.2021 13:35
Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

EL ÖPME SIRASI

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte el öpme sırasına giren Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı paylaşımı ile dikkat çekti.

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Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

Oğlu ile el öpme sırasına giren Petek Dinçöz, ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu İrfan Aslan'ın videosunu, "El öpmeyi öğrendi bide soruyo ne kadar bu para baba ? Dondurma alabilir miymiş... Bekleme yapma hadi oğlum annende sıra. Nice bayramlara sevdiklerinizle birlikte sağlıklı huzurlu mutlu..." notunu düştü.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

Ardından sıra kendisine gelen Petek Dinçöz, eşinin elini öptükten sonra bayram harçlığını da aldı. Parayı az bulan Dinçöz, o anların videosunu "Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma!" notu ile Instagram'da paylaştı.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

Bir oğulları bulunan Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında dünyaevine girdi. İşte başta Petek Dinçöz ve eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Petek Dinçöz eşinin elini öptü bayram harçlığını kaptı! Oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu ile birlikte sıraya girdiler...

PETEK DİNÇÖZ VE EŞİ SERKAN KODALOĞLU