Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri 1 yaşında! Sosyal medya Mustafa ve Kemal'i konuşuyor 12.03.2020 13:28

Sinem Öztürk Uslu ile Mustafa Uslu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Sinem Uslu geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in dünyaya getirdi. İkizler önceki gün 1 yaşına bastı. Anne Sinem Uslu ile baba Mustafa Uslu, çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye katılanlar arasında çiçeği burnunda anne Hazal Kaya da vardı. Prematüre doğan ikizler Mustafa ve Kemal, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Öztürk Uslu'nun ikizleri ve ünlülerin çocukları...

Arka Sıradakiler dizisindeki rolü ile dikkat çeken oyuncu Sinem Öztürk, 2016 yılında yönetmen Mustafa Uslu ile dünyaevine girmiş, geçtiğimiz yıl ise ikizleri Mustafa ve Kemal'i kucağına almıştı.

Prematüre doğan ikizler dün 1 yaşına bastı. Uslu çifti, çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı. İşte Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri...