Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri 1 yaşında! Sosyal medya Mustafa ve Kemal'i konuşuyor

Prematüre doğan ikizler dün 1 yaşına bastı. Uslu çifti, çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı. İşte Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri...