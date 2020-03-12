Sinem Uslu ile Mustafa Uslu'nun ikizleri 1 yaşında! Sosyal medya Mustafa ve Kemal'i konuşuyor
Sinem Öztürk Uslu ile Mustafa Uslu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Sinem Uslu geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in dünyaya getirdi. İkizler önceki gün 1 yaşına bastı. Anne Sinem Uslu ile baba Mustafa Uslu, çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye katılanlar arasında çiçeği burnunda anne Hazal Kaya da vardı. Prematüre doğan ikizler Mustafa ve Kemal, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Öztürk Uslu'nun ikizleri ve ünlülerin çocukları...
12.03.2020 10:57
- Son Güncelleme: 12.03.2020 10:57
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