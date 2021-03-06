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Sinem Kobal'ın meral edilen babasının gençliği bakın kime benzetildi

Sinem Kobal'ın meral edilen babasının gençliği bakın kime benzetildi
06.03.2021 15:30
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33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.


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