Sinem Kobal denizden çıktı eşi Kenan İmirzalıoğlu'na koştu! İşte hamile olan Sinem Kobal'ın çok konuşulan fotoğrafı...
Sinem Kobal Instagram'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı. 5 aylık hamile olan Sinem Kobal'a geçtiğimiz günlerde eşi İmirzalıoğlu tatil sürprizi yapmıştı. Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını tutan Kenan İmirzalıoğlu bugün yeni yaşını kutladı. Eşi Sinem Kobal ise Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu yazdı. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın denizden çıktıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'na olan sevgisini gösterirken çekilen fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru yağdı.
17.06.2020 17:24
- Son Güncelleme: 17.06.2020 17:29
İKİ ODA TUTTU
Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı. Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.
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