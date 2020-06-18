18.06.2020 11:12

Mehmet Ali Erbil, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü sanatçı, dün hayvanat bahçesine gitti. Yavru bir ayıyı elleriyle besledi.

Mehmet Ali Erbil, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Geçen yıl banyoda düşerek kaburgalarını kıran ve kaçış sendromu hastalığı nükseden Erbil, dün Çekmeköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Tekerlekli sandalye kullanan Erbil, yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Erbil, o anları Instagram'da paylaşarak takipçilerine moralinin ve keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.