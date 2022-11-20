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Haberler Magazin Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü, zor günleri geride bırakan şarkıcıyı görenler, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" diyerek şarkıya eşlik etti. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı son dönemde kendini yeniliyor. Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen Hadise son dönemde arkadaşlarıyla eğleceden eğlenceye koşuyor. Geçtiğimiz günlerde göz ameliyatı olan Hadise'nin yakın zamanda ses telleriyle ilgili de bir operasyon geçireceği ileri sürülmüştü. Sağlık sorunlarıyla uğraşan Hadise önceki akşam usta asnatçı Sibel Can'ın sahnesine gitti. Gönlünce eğlenen şarkıcının dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. Hadise, Sibel Can ile bir dönem O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğunda oturmuştu...

takvim.com.tr
20.11.2022 12:36 - Son Güncelleme: 20.11.2022 12:49
Sibel Can’ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: Hadise’nin keyfi yerinde yine maşallah

"HADİSE'NİN KEYFİ YERİNDE YİNE MAŞALLAH"

Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü, son dönemde zor günler yaşayan ünlü şarkıcıyı görenler ise, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" yorumları yaptı.

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Sibel Can’ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: Hadise’nin keyfi yerinde yine maşallah

Boşandıktan sonra önce kafasını dinleyen ardından da sağlığıyla ilgilenen Hadise, konser maratonundan fırsat buldukça kendini eğlenceye vuruyor.

Sibel Can’ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: Hadise’nin keyfi yerinde yine maşallah

Bir süredir gece hayatında görmediğimiz Hadise, Sibel Can'ın sahnesine gitti.

Sibel Can’ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: Hadise’nin keyfi yerinde yine maşallah

SİBEL CAN SAHNEDE HADİSE MASADA DÖKTÜRDÜ

Kurtlarını döken Hadise bir yandan Sibel Can bir yandan kıvırdı.

Sibel Can’ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: Hadise’nin keyfi yerinde yine maşallah

Ünlü ikiliyi görenler tam bir şova tanık oldu.

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