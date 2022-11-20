Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"

"HADİSE'NİN KEYFİ YERİNDE YİNE MAŞALLAH"

Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü, son dönemde zor günler yaşayan ünlü şarkıcıyı görenler ise, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" yorumları yaptı.