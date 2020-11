Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

2020 İbo Show'un ilk konuklarından olan usta sanatçı Sibel Can, günün en dikkat çeken ismi. Yıllar sonra yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile yeniden ekranlarda yer alan Sibel Can, Boğaz'da kürek çekti. Instagram hesabından o anları takipçileri ile paylaşan Sibel Can'ın Melisa, Engincan ve Emir adında 3 evladı var. Güçlü sesi ve düzgün fiziği ile yılların eskitemediği sanatçılar kervanına katılan Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrının kürek sporu olduğu ortaya çıktı. İşte 3 çocuk annesi Sibel Can, Instagram hesabından 'Boğaz keyfi' notuyla yaptığı paylaşım ve senelerin eskitemediği güzelliğinde bir video...

10 yıl aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'i yakın arkadaşlarından Sibel Can yalnız bırakmadı. Tatlıses'in ilk konuklarından olan usta şarkıcı Sibel Can, güçlü sesi ve düzgün fiziği ile gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

3 çocuk annesi Sibel Can, Instagram hesabından 'Boğaz keyfi' notuyla yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Başarılı sanatçı Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrının kürek sporu olduğu ortaya çıktı.