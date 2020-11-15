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Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

2020 İbo Show'un ilk konuklarından olan usta sanatçı Sibel Can, günün en dikkat çeken ismi. Yıllar sonra yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile yeniden ekranlarda yer alan Sibel Can, Boğaz'da kürek çekti. Instagram hesabından o anları takipçileri ile paylaşan Sibel Can'ın, Melisa, Engincan ve Emir adında 3 evladı var. Güçlü sesi ve düzgün fiziği ile yılların eskitemediği sanatçılar kervanına katılan Sibel Can kaç yaşında?

15.11.2020 12:19 - Son Güncelleme: 15.11.2020 12:24
Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

10 yıl aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'i yakın arkadaşlarından Sibel Can yalnız bırakmadı. Tatlıses'in ilk konuklarından olan usta şarkıcı Sibel Can, güçlü sesi ve düzgün fiziği ile gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

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Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

3 çocuk annesi Sibel Can, Instagram hesabından 'Boğaz keyfi' notuyla yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

Başarılı sanatçı Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrının kürek sporu olduğu ortaya çıkarken, ünlü şarkıcının yaşı da merak edildi. Sibel Can kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...
Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...
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