Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...

10 yıl aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'i yakın arkadaşlarından Sibel Can yalnız bırakmadı. Tatlıses'in ilk konuklarından olan usta şarkıcı Sibel Can, güçlü sesi ve düzgün fiziği ile gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.