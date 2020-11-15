Sibel Can'ın düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı! 3 çocuk annesi Sibel Can Boğaz'da kürek çekti...
2020 İbo Show'un ilk konuklarından olan usta sanatçı Sibel Can, günün en dikkat çeken ismi. Yıllar sonra yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile yeniden ekranlarda yer alan Sibel Can, Boğaz'da kürek çekti. Instagram hesabından o anları takipçileri ile paylaşan Sibel Can'ın, Melisa, Engincan ve Emir adında 3 evladı var. Güçlü sesi ve düzgün fiziği ile yılların eskitemediği sanatçılar kervanına katılan Sibel Can kaç yaşında?
15.11.2020 12:19
- Son Güncelleme: 15.11.2020 12:24
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