Sibel Can ‘mutlu pazarlar’ deyip havuz başından paylaştı! Güzelliğiyle yine baş döndürdü

Henüz çocuk yaşlarda şöhretle tanışan Sibel Can, 17'sine geldiğinde Hakan Ural'a delice aşık olup nikah masasına oturdu. Bu evlilikten iki evladı olan Sibel Can, aynı yastığa baş koyduğu Ural ile 11 yıl sonra ayrılık karası aldı. Ünlü şarkıcı, boşanmadan 1 sene sonra da Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de bir oğlu oldu. Geçen aylarsa eski eşi Hakan Ural'ın "Yaşayan efsane" sözleriyle gündeme gelen şarkıcı, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Can, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma attı ve tatilde çekilen havuz başı pozlarını yayınladı. Sosyal medyayı kasıp kavuran şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can'ın beğeni yağmuruna tutulan o pozları...