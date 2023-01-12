Sibel Can flamenko dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler 'yürü be Sibel' diyor!

Sibel Can dansıyla ortalığı yıkıp geçti! Bir salladı pir salladı görenler 'yürü be Sibel' diyor! Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı...

Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programı 'Şarkılar Bizi Söyler' yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. En sevilen Alpay klasikleri ve zamana meydan okuyan birbirinden güzel şarkılar söylenecek.

14 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan programda Alpay'ın unutulmaz eserleri ve Türk müziğine damga vuran zamansız şarkıları hep birlikte söylenecek, hayran bırakan performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik ziyafeti yaşanacak.

1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.Sibel Can'nın müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dansetti. Türkiye'ye döndü. Yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu'nda işe başladı.

Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçıyı, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavfiye etmesi üzerine sanatçının bir anda dünyası değişti. Sanatçı böylece Maksim Gazinosu'nda ilk sahnesini aldı. Ancak yaşının küçüklüğü sebebiyle ceza alan gazinonun kapatılması üzerine mahkemede yaşı 6 yaş büyülttürüldü.