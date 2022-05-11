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Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
11.05.2022 13:36

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Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesinin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem sesi hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca magazin gündeminde kendine yer bulmayı başardı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahne alan Sibel Can, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu. Can'ın paylaşımına Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Melisa Ural'dan yanıt gecikmedi. İşte Sibel Can'ın paylaşımı ve Melisa'nın o yorumu...

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