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Haberler Magazin Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesinin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem sesi hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca magazin gündeminde kendine yer bulmayı başardı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahne alan Sibel Can, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu. Can'ın paylaşımına Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Melisa Ural'dan yanıt gecikmedi. İşte Sibel Can'ın paylaşımı ve Melisa'nın o yorumu...

11.05.2022 01:53 - Son Güncelleme: 11.05.2022 01:53
Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Küçük yaşlarda müzikle tanışan ve Nükhet Duru tarafından keşfedilen Sibel Can, çok kısa bir sürede assolistliğe yükseldi.

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Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Henüz 17 yaşındayken assolist olan Sibel Can, hem sesi hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca magazin gündeminde kendine yer bulmayı başardı.

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahne alan Sibel Can, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu.

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural o poza tepkisiz kalmadı! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcının paylaşımı bir kısım tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bir kısım tarafından eleştirildi. Sibel Can'ın bazı takipçileri dekolteyi abartı bularak "Senin sesin yeter" yorumunda bulundu.

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