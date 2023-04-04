RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Shakira gözyaşları içinde Barcelona’dan ayrıldı! O görüntüsü sosyal medyayı salladı

Shakira gözyaşları içinde Barcelona’dan ayrıldı! O görüntüsü sosyal medyayı salladı

Shakira gözyaşları içinde Barcelona’dan ayrıldı! O görüntüsü sosyal medyayı salladı
04.04.2023 13:09 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:09

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Ünlü komedyen Ata Demirer'in...
Magazin 00:09
Nihat Hatipoğlu'nun çocukları...
Magazin 00:07
Pınar Deniz'den parmak ısırtan...
Magazin 00:23
Ebru Şancı ‘kamera arkası’...
Magazin 00:29
Afra Saraçoğlu'nun ev hali...
Magazin 00:14
Hande Erçel'in dekolteli...
Magazin 02:28
Kim Milyoner Olmak İster'de...
Magazin 00:07
Demet Akalın'ın eşi Okan...
Magazin 00:22
Neslihan Atagül'ün yakın çekim...
Magazin 00:31
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa...
Magazin 00:06
Arda Kural ''eğlencesine''...
Magazin 00:18
Alişan'ın eşi Buse Varol kızı...

Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti, çocuklarla görüntüsü kahretti.12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın yeni bir aşka yelken açtığı hatta ilişkisi için Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti

Magazin Videoları
SON DAKİKA