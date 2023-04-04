Shakira gözyaşları içinde Barcelona’dan ayrıldı! O görüntüsü sosyal medyayı salladı

Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti, çocuklarla görüntüsü kahretti.12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın yeni bir aşka yelken açtığı hatta ilişkisi için Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti