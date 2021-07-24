Gizem Karaca'dan 'Squat' şov! Antrenmanlar tam gaz devam ediyor

Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında tatil dönüşü spora başladığını duyurdu. İlk olarak ayna karşısında verdiği bir pozu 'Tatilde yediğimiz hurmalar adlı fotomuz' notuyla paylaştı. Karaca, daha sonra ise spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. İşte gizem Karaca'nın o paylaşımları...