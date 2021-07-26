Serdar Ortaç'a dokunan bin ah işitiyor eski eşi Chloe Loughnan'a demediğini bırakmıyor 'şeytan görsün yüzünü'
Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Chloue Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurarak da, Ortaç'a zor günler yaşatmıştı. Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Şarkıcı, kendisine dava açan İrlandalı model için, "Şeytan görsün yüzünü" diye konuştu.
26.07.2021 11:07
- Son Güncelleme: 26.07.2021 11:40
İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.
1 MİLYON TL TAZMİNAT!
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019'da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.