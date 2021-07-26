Serdar Ortaç'a dokunan bin ah işitiyor eski eşi Chloe Loughnan'a demediğini bırakmıyor 'şeytan görsün yüzünü'

"KADINA BORÇ BİTMİYOR"

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.