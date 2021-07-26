Çağatay Akman kimdir! Çağatay Akman'ın Öykü Uslu'ya saldırdığı video ortaya çıktı

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan Çağatay Akman, geçtiğimiz akşam eski sevgilisi ve onun arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Akman'ın kapısına dayandığı eski sevgilisini darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Akman'ın, Öykü Uslu ile arkadaşını darp ettiği anlar yer alıyor. İşte o anlar...

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı. Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Polisler, eski sevgilisinin arkadaşına tekme ve yumruklarla saldıran Akman'ı güçlükle sakinleştirdi. Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı söyleyen Çağatay Akman'ın kim olduğu merak ediliyor. Çağatay Akman ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Çağatay Akman için sosyal medyada birçok fan sayfası açılmıştır.