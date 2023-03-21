Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan olay sözler! Ortalık karışacak: "O parayı Şeyma'ya vereceğime lavabo..."
Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan ortalığı karıştıracak sözler geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haberi gören sosyal medya kullanıcılarından, "Satılık özel hayat mı olur, iyice şaşırdı" , "Rezilliğe bir de para mı verecekler" , "Sansürsüz partielr mi yayınlanacak" gibi tepkiler geldi. Şeyma Subaşı'nın bu yeni uygulamasına, ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan da bir yorum geldi. Subaşı'nın bu sözlere ne diyeceği merak ediliyor.
21.03.2023 09:49 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:54
"O PARAYI ŞEYMA'YA VERECEĞİME LAVABO..."
Şeyma Subaşı'na Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan olay sözler! Ortalık karışacak...
Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.
Sosyal medyada Şeyma Subaşı'na tepkiler yağarken, ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan da bir yorum geldi.