Haberler Video Şeyma Subaşı, Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi

Şeyma Subaşı, Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi

28.11.2019 12:06

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da izledi. Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.


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