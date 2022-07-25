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Haberler Magazin Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un kızı bakın kim çıktı! Kemal Sunal, Nermin Gezici, Oya Aydoğan, Ünal Gürel gibi oyuncuların yer aldığı 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekilen filmde sergilediği performansla dikkat çeken Altuğ'un hayatı da merak konusu oldu. 1971 yılında kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Jale Altuğ ile nikah masasına oturan Altuğ'un özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan kızı...

25.07.2022 00:32 - Son Güncelleme: 25.07.2022 00:32
Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü, 24 Temmuz 2022 Pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

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Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği filmde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

1971 yılında kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Jale Altuğ ile nikah masasına oturan Altuğ'un özellikle ailesi merak edildi.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

İşte başta Şevket Altuğ'un Eşkıya filminde oynayan kızı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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