Haberler Magazin Videoları Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı! Kardeşinin birebir kopyası

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı! Kardeşinin birebir kopyası

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı! Kardeşinin birebir kopyası
25.02.2023 09:48 - Son Güncelleme: 25.02.2023 09:48

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:52
Dünyaca ünlü model Bella...
Magazin 01:57
50’lik Defne Samyeli’nin genç...
Magazin 09:00
2023'de burçları neler...
Magazin 00:56
Kuruluş Osman dizisinin...
Magazin 01:12
Tuğba Özay’ın AFAD...
Magazin 00:14
Nihat Doğan'ın eşi Arzu oğlu...
Magazin 00:44
Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu...
Magazin 00:15
Demet Akalın ağzını bir açtı...
Magazin 05:01
Bircan Bali’den fırsatçılara...
Magazin 00:39
Bergüzar Korel “Yırttınız...
Magazin 02:11
Bircan Bali’den peş peşe sert...
Magazin 00:24
CZN Burak’tan yürek yakan Taha...

Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan resmen gözler önünde büyüdü.. Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Tüm bunlara rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlayda Alişan'ın anne acısını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. İlayda Alişan hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. Bir çocuk annesi Özge Alişan, kardeşinin kopyası gibi.

Magazin Videoları

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Terapist gibi yapımlarda rol alarak genç yaşına pek çok iş sığdırdı. Gözler önünde büyümesine rağmen özel hayatın hep geri planda tuttu.

'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan'ın ablası merak edildi.

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

SON DAKİKA