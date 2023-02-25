Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı! Kardeşinin birebir kopyası

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Terapist gibi yapımlarda rol alarak genç yaşına pek çok iş sığdırdı. Gözler önünde büyümesine rağmen özel hayatın hep geri planda tuttu.

'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan'ın ablası merak edildi.

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN