Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı! Kardeşinin birebir kopyası

Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan resmen gözler önünde büyüdü.. Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Tüm bunlara rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlayda Alişan'ın anne acısını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. İlayda Alişan hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. Bir çocuk annesi Özge Alişan, kardeşinin kopyası gibi.