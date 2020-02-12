Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina sokaklarında belgelendi. 3 günlük Atina kaçamağının ardından gizli aşkın ortaya çıkmasıyla gözler Cem Yılmaz ile evlenmek üzereyken ayrılık haberi ile gündeme gelen Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'e çevrildi. Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisi hakkında tek kelime açıklama gelmezken, Defne Samyeli önceki gece katıldığı bir davette ilk kez konuştu. İşte Defne Samyeli'nin son dakika Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya açıklaması!
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında şok detay! Defne Samyeli'den ihanet açıklaması: Görememişim...12.02.2020 12:03
- Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında şok detay! Defne Samyeli'den ihanet açıklaması: Görememişim...
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