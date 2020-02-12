Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan bomba Serenay Sarıkaya yanıtı: Siz de utanıyorsunuz! |Video Son Dakika 12.02.2020 15:03

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkına bir açıklama da Ahu Yağtu'dan geldi. 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile evlenen ve bu evlilikten Kemal adında bir oğlu bulunan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Ünlü çift 3 günlük Atina tatilinde yakayı ele verdi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina sokaklarında belgelendi. 3 günlük Atina kaçamağının ardından gizli aşkın ortaya çıkmasıyla ilk açıklama Defne Samyeli'den geldi. Cem Yılmaz ile evlenmek üzereyken ayrılık haberi ile gündeme gelen Defne Samyeli'nin açıklamasının ardından Ahu Yağtu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'un, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı hakkında sözleri...

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, magazin gündemine bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu. 2012 yılında dünyaevine girdiği Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Bomonti'de bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemeğin ardından kapıda arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu, aracını beklediği sırada gazetecilerle sohbet etti.

Ahu Yağtu'ya, eski eşi Cem Yılmaz ile meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın sürpriz aşkıyla ilgili sorular yöneltildi.

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"

Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.