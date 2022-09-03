Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi ile yeni sevgilisi bir arada! Cem Yılmaz ile Umut Evirgen kaçtı kaçtı sonra bakın ne yaptı

Eylül ayı konserleri kapsamında açılışını yaptığı İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda sahne alan Melike Şahin'in konserine ünlü akını vardı. Hazal Kaya, Selin Şekerci, Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nur Fettahoğlu, Nilperi Şahinkaya, Umut Evirgen, Nail Gönenli gibi pek çok isim Melike Şahin'i yalnız bırakmadı. Ancak gece tüm gözler Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen ile eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın üzerindeydi. Göz göze gelmemeye çalışan ikilinin selamlaşmak zorunda kaldığı anları Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş görüntüledi.