SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e olay yorum!
Haberler Magazin Videoları

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e olay yorum!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:39 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:39

Mert Demir sosyal medya hesabına evden fotoğraf attı. Kapıda bekleyen sevgilisi Serenay “Ayıp ama aşağıdayım” diye yorum yazdı. Hayranları manidar mesajlar yolladı: Buram buram reklam aşkı...

Serenay Sarıkaya, 2010'da güzellik yarışmasına katıldı. 2'incilik tacını taktı. Kısa bir süre podyumlarda yer aldı.

Serenay Sarıkaya. (Instagram)

Ardından dizi sektörüne geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandıkça aşk hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi isimlerle aşk yaşadı.

Serenay Sarıkaya. (Instagram)

Şimdi de popçu Mert Demir ile yeni bir ilişkiye yelken açtı! Ancak kimine göre bu bir reklam aşkıydı. İkili her defasında bunu yalanlamaya çalıştı. Son yaşanan olay reklam aşkı iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Mert Demir. (Instagram)

Mert Demir, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Bu sırada Serenay "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum. Yağmur başladı" diye yazdı. Bu yorumdan sonra ikilinin takipçileri yorumları patlattı. İşte onlardan bazıları:

Mert Demir. (Instagram)

Hiç inandırıcı bir aşk değil!
Yorum yapacağına arasaydın Serenay.
Acaba Serenay, Mert Demir'in PR'ını mı yapıyor.
Mertçe çıkıp bu reklam aşkı desin!
Serenay bedava reklam yaptırmaz!

SIRADAKİ VİDEO
Kıvanç Tatlıtuğ’dan 2. çocuk açıklaması!
20.09.2024Cuma
Buse Varol’un annesinden canlı yayında itiraflar
19.09.2024Perşembe
Pınar Altuğ horon oynayıp çay topladı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu
19.09.2024Perşembe
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan bebek açıklaması!
19.09.2024Perşembe
Dilan Çıtak'tan yeni açıklama: Yaptıklarımdan asla utanmıyorum!
19.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü! 03:26
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
19.09.2024Perşembe
Konya’da acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti 01:04
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
Avcılar’da feci kaza! Servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 02:54
Feci kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
Kocaeli’de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti! 00:16
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! O anlar kamerada!
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA