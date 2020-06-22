Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

22.06.2020 00:37

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya'nın hamile olduğu yönündeki iddialar geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı. Ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın fiziği dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Serenay Sarıkaya'nın kilolu görüntüsünden sonra gelen yeni paylaşım, 'Göbeğine ne oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Sarıkaya'nın görenleri şoke eden görüntüsü...