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Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Kerem Birsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, mayolu fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın fiziği dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Serenay Sarıkaya'nın kilolu görüntüsünden sonra gelen yeni paylaşım, 'Göbeğine ne oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi.

21.06.2020 19:15 - Son Güncelleme: 21.06.2020 19:19
Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Serenay Sarıkaya Instagram'dan mayolu pozlarını paylaşınca olanlar oldu. Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi. Mayosunun üzerine basket şortu giyen Sarıkaya, 'Cem dede nerede?' şeklinde yorumlar aldı.

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Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Makyajsız hali ile yaptığı paylaşımda fiziği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan fotoğrafı akıllara geldi.

Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Serenay Sarıkaya'nın yaptığı bu paylaşımı görenler, 'Göbeğine ne oldu?' şeklinde yorumlarda bulundu.

Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

SERENAY SARIKAYA'NIN SON HALİ

İşte sosyal medyaya düşen ve son günlerde, 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusuna neden olan fotoğraf...

Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Bu fotoğraf da Sarıkaya'nın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı...

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