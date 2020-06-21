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Serenay Sarıkaya mayolu fotoğraf paylaştı hayranları şoke oldu! 'Göbeğine ne oldu?'

Kerem Birsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, mayolu fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın fiziği dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Serenay Sarıkaya'nın kilolu görüntüsünden sonra gelen yeni paylaşım, 'Göbeğine ne oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi.

21.06.2020 19:15 - Son Güncelleme: 21.06.2020 19:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





