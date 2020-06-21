Rüzgar Ozan Dikici anneannesinin kafasında kırdığı yumurta için özür diledi!

21.06.2020 16:20

Sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Ozan Dikici, anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında yayınladı.Dikici, bu paylaşımının ardından ise herkes tarafından tepki görmeye başladı.Paylaşımın ardından Aile Bakanlığı da olaya el koyarak, yaşlı kadının şiddet görüp görmediği üzerine inceleme başlattı. Aldığı tepkilerin ardından Rüzgar Ozan Dikici, canlı yayında başta anneannesi olmak üzere herkesten özür diledi.

Anneannesinin kafasında yumurta kırdığı paylaşımla gündem olan sosyal medya fenomeni, gelen tepkiler üzerine canlı yayına katılarak, herkesten özür diledi. Büyük tepki alan olayda Aile Bakanlığı devreye girdi.Sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Ozan Dikici, anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında yayınladı.

Dikici, bu paylaşımının ardından ise herkes tarafından tepki görmeye başladı.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Paylaşımın ardından Aile Bakanlığı da olaya el koyarak, yaşlı kadının şiddet görüp görmediği üzerine inceleme başlattı. Tepkilerin ardından, 2.Sayfa programına katılan Dikici ve anneannesi de o paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPUAN DÖKTÜ ZANNETTİM"

Olayı anlatan anneanne, "Benim haberim yoktu. Bana anneanne diye seslendi. Yanıma oturdu. Ben de zannettim ki bana bir şey söyleyecek. Ona doğru eğildim kafamda bir şey patladı, önce şampuan döktü zannettim" dedi.

"TALİHSİZ ŞAKA BİZİ BU HALE GETİRDİ"

Bakanlık tarafından eve gelen yetkililere ilişkin de açıklama yapan yaşlı kadın, "Ben şiddetin ne olduğunu bilmiyorum. Biz neşeli insanlarız. Talihsiz bir şaka bizi bu hale getirdi." dedi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Torun Rüzgar da, "Hatamın farkındayım" diyerek, canlı yayın sırasında milyonlar önünde hem anneannesinden hem de diğer büyüklerinden özür diledi.